Ученые обнаружили неожиданное свойство чернослива

Ученые из Университета штата Пенсильвания провели исследование и выяснили, что при ежедневном употреблении чернослива снижается потеря костной массы у женщин в постменопаузе. Результаты эксперимента опубликованы в издании The Journal of Nutrition.

Исследование длилось 12 месяцев, в нем приняли участие свыше 180 женщин в возрасте 55-75 лет. Их разделили на три группы. Первая и вторая ели по 50-100 г чернослива в день, третья выступала контрольной.

Так ученые выяснили, что ежедневное употребление сушеной сливы снизило количество молекул, вызывающих воспаление. Такой эффект исследователи объяснили высоким содержанием витаминов и минералов в продукте.