Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Ученые обнаружили — оливковое масло снижает риск развития деменции
Питание и еда

Сегодня, 15:45

1 мин.

Ученые обнаружили, что оливковое масло снижает риск развития деменции

Мария Маковей
Автор
Оливковое масло и салат
Фото g-stockstudio/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Добавление столовой ложки оливкового масла в ежедневный рацион снижает риск развития деменции. Об этом пишет издание СNN.

Пользу оливкового масла для поддержания ментального здоровья обнаружили ученые из Гарварда. Они в течение 28 лет отслеживали состояние 92 тысяч человек, которые регулярно добавляли в меню минимум семь граммов оливкового масла. Так эксперты зафиксировали снижение на 28% риска преждевременной смерти из-за деменции.

По словам одного из авторов исследования, Анн-Жюли Тессье, есть оливковое масло нужно вместо маргарина или майонеза. Оно полезно не только для сердца, но и для мозга.

Также исследователи отметили, что им удалось доказать пользу только оливкового масла, другие масла не показали таких результатов.

Оливковое масло: польза и&nbsp;вред для здоровья. Оливковое масло: польза и вред для здоровья
Польза и вред
0
Новости холдинга
Путин назвал взятие Бердычей сложным и подчеркнул героизм солдат
Побоище со 158 минутами штрафа, уничтожение от «Флориды» и камбэчище «Ванкувера» с Задоровым в главной роли. Что произошло в Кубке Стэнли 9 мая
МРОТ в России предлагают увеличить до 30 тыс. рублей
В Астрахани возбуждено дело по факту гибели пяти местных жителей от отравления
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем