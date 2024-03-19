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Ученые предложили есть мясо больших питонов
Питание и еда

19 марта, 18:00

1 мин.

Ученые предложили есть мясо больших питонов

Мария Маковей
Автор
Тигровый питон крупным планом.
Фото Enes Evren/istockphoto.com
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Международная группа ученых предложила начать есть мясо самых больших в мире питонов. Об этом сообщает ScienceAlert.

В течение года эксперты следили за разведением сетчатых и темных тигровых питонов на фермах и обнаружили, что мясо, полученное таким образом, имеет множество преимуществ по сравнению с привычной говядиной или свининой. Оно богаче по содержанию внутренних микро- и макронутриентов.

Кроме того, в ходе исследования ученые заметили, что змеи быстро росли и не теряли вес даже при длительном голодании. При этом на каждый килограмм питоньего мяса приходилось тратить всего 1,2 кг корма. Для сравнения: на 1 кг куриного мяса и другой домашней птицы уходит 2,8 кг корма, на 1 кг свинины — 6 кг корма, а на 1 кг говядины — 10 кг корма. Практика показала, что змей разводить в 10 раз выгоднее, чем коров.

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