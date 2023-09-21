Ученые рассказали о пользе ложки меда на ночь

Испанские ученые из Университета Гранады провели исследование о полезных свойствах меда. Об этом сообщается на сайте MedNovelty.

Специалисты провели эксперимент на 700 человек, которые страдали от недосыпа. На протяжении трех месяцев они употребляли на ночь одну столовую ложку меда, запивая ее теплой водой. В результате 650 добровольцев признались, что их сон стал намного крепче и спокойнее. Другие 50 человек не стали есть мед так часто, чтобы не набрать лишние килограммы.

Специалисты отметили, что среди ночи люди часто просыпаются из-за дефицита гликогена (полисахарида, стимулирующего надпочечники к выведению адреналина и кортизола из организма). В меде как раз содержится много гликогена.

Также ложка меда в сутки будет крайне полезна для гипертоников, так как она снижает артериальное давление. А еще этот продукт способен очищать кровь от шлаков и ненужного жира.

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