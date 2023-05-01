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Сегодня, 19:35

Ученые рассказали, сколько нужно съесть авокадо для здоровья сердца

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Авокадо в виде ломтиков в тарелке.
Фото Freepik/racool-studio
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Ученые Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Чазова со ссылкой на зарубежных коллег заявили, что регулярное употребление авокадо помогает снизить риск развития ишемической болезни сердца. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

Как отметили специалисты, авокадо содержит множество ценных нутриентов и микронутриентов, таких как пищевые волокна, калий, магний, мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. Среди них также фолиевая кислота, фитостеролы и полифенолы, которые способны оказывать благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Поэтому нужно съедать две и более порции авокадо в неделю. Это поможет поддерживать в норме баланс жиров (холестерина), индекс массы тела и метаболизм организма. Если же заменить на половину порции авокадо аналогичное количество майонеза, масла, сыра, маргарина, йогурта или колбасных изделий, риск ишемической болезни сердца снизится на 19-31%, сообщается в материале издания.

Ранее мы рассказывали, как вырастить авокадо в домашних условиях.

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