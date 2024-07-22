Ученые считают, что потребление сливочного масла приводит к диабету и инсульту

Шведские ученые считают, что злоупотребление сливочным маслом повышает уровень «плохого» холестерина, что приводит к жировым отложениям. Они сужают кровеносные сосуды и увеличивают риск развития инсульта. Об этом пишет DailyMail.

Кроме того, в больших количествах сливочное масло может привести к ожирению, что относится к одному из факторов риска появления диабета.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, эксперты рекомендуют перейти со сливочного масла на растительное. Оно снижает риск инсульта на треть, а диабета — на четверть.