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Ученые считают, что потребление сливочного масла приводит к диабету и инсульту
Питание и еда

Сегодня, 14:00

1 мин.

Ученые считают, что потребление сливочного масла приводит к диабету и инсульту

Мария Задорожная
Автор
Сливочное масло
Фото FabrikaCr/istockphoto.com
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Шведские ученые считают, что злоупотребление сливочным маслом повышает уровень «плохого» холестерина, что приводит к жировым отложениям. Они сужают кровеносные сосуды и увеличивают риск развития инсульта. Об этом пишет DailyMail.

Кроме того, в больших количествах сливочное масло может привести к ожирению, что относится к одному из факторов риска появления диабета.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, эксперты рекомендуют перейти со сливочного масла на растительное. Оно снижает риск инсульта на треть, а диабета — на четверть.

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