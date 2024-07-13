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Ученые советуют нюхать бекон для улучшения работы мозга
Питание и еда

Сегодня, 12:15

1 мин.

Ученые советуют нюхать бекон для улучшения работы мозга

Мария Маковей
Автор
Пара смотрит на блюдо с беконом
Фото Drazen Zigic/istockphoto.com
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Ученые рекомендуют нюхать бекон для улучшения работы мозга, сообщает издание The Sun. По словам экспертов, блюдо может содержать до 150 ароматов, которые стимулируют мозговую деятельность и улучшают настроение.

Сам по себе аромат бекона улучшает обоняние, внимание, память, а также способность обрабатывать информацию. Кроме того, способствует выработке серотонина и дофамина, которые положительно влияют на эмоциональное состояние человека.

Однако профессор Уго Алешандре Феррейра, один из авторов научной работы, предупреждает, что бекон при чрезмерном употреблении вреден для здоровья. Этот продукт приносит пользу только в умеренном количестве и в качестве составляющей сбалансированной диеты.

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