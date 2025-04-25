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Ученые создали растительный аналог морепродуктов
Питание и еда

Сегодня, 16:25

2 мин.

Ученые создали растительный аналог морепродуктов

Мария Задорожная
Автор
Лаборатория и микроскоп
Фото AnnaStills, iStock
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Международная группа ученых под руководством Пурнимы Виджаян и Дэйцзяня Хуана разработала растительный аналог жареных кальмаров. Этот продукт не только похож по вкусу, но и обладает характерной упругостью, свойственной настоящим морепродуктам. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Food Science & Technology.

Ранее команда экспертов представила веганские кольца «кальмаров», созданные в аэрогриле с помощью 3D-печати из специальной пасты. Она состояла из протеина маша и микроводоросли. Однако тогда продукт не был похож на настоящего кальмара по текстурным характеристикам. В новом проекте ученые усовершенствовали как сам рецепт, так и параметры печати.

Исследователи экспериментировали с различными пропорциями ингредиентов, включая протеин маша, микроводорослевый порошок, загуститель геллан и каноловое масло. В результате приготовили пасту, которая печаталась с использованием пищевого 3D-принтера в форме колец диаметром 4,5 см. После этого кольца подвергались замораживанию, осыпались кляром и обжаривались во фритюре, как настоящие кальмары.

Лабораторные тесты показали, что образец с 1,5% геллана, 2% масла и 10% микроводорослей наиболее точно воспроизводит оригинал по таким параметрам, как упругость, твердость и связность. Исследования с использованием микроскопа выявили наличие мелких пустот, что придает продукту необходимую мягкость и структуру, аналогичную естественным морепродуктам.

В дополнение к текстурным характеристикам, растительный аналог превосходит настоящих кальмаров по пищевой ценности. В нем содержится до 19% белка, в то время как у натуральных кальмаров этот показатель — около 14%.

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