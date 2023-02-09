Ученые выяснили, чем может быть полезно обычное пиво

Результаты исследования, проведенного в Южной Корее показали, что употребление пива ежедневно может снизить риск развития деменции. Таким же свойством обладает и вино. Об этом рассказало издание «Московский комсомолец».

Ранее ученые предупреждали о том, что употребление алкоголя может стать причиной повышенного давления, заболеваний сердца, сниженного иммунитета и даже онкологии. Однако южнокорейские специалисты проанализировали данные о здоровье четырех миллионов людей за 8 лет и выявили, что те, кто каждый день употреблял одну банку пива или бокал вина, на 21% реже страдали деменцией. Две «порции» уменьшали риск на 17%. Но употребление трех бокалов вина или стаканов пива уже повышало риск деменции на 8%.

Вывод, к которому пришли ученые — маленькие дозы алкоголя могут защитить от слабоумия, поскольку уменьшают воспаление в мозге и улучшают циркуляцию крови. Однако было также отмечено, что недостатки алкоголя способны превысить любую его пользу.

Что будет с организмом, если выпивать бокал вина перед сном, рассказали эксперты эксклюзивно для «СЭ».