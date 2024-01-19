Ученые выяснили, что кофе защищает от болезней Паркинсона и Альцгеймера

Итальянские неврологи выяснили, что кофеин и другие биологически активные компоненты кофе помогают справиться с тремором и улучшить моторику. При регулярном употреблении напитка снижается риск развития болезни Паркинсона на 29 процентов, а болезни Альцгеймера — на 65 процентов, пишет журнал NRR.

Однако эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале предупреждает, что пить кофе литрами не нужно. Чрезмерное увлечение напитком может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. А вот одна-две чашки кофе в день, наоборот, могут защитить от этих недугов.

Также доктор советует не заменять завтрак кофе. По ее словам, первый прием пищи очень важен, поэтому чашечку ароматного напитка (без сахара, молока, сиропов) лучше выпить через час после еды.