Ученые выяснили, что сыр снижает риск развития деменции

Частое употребление сыра может снизить риск развития деменции. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nutrients.

В работе использовались данные более 7,9 тысячи японцев старше 65 лет, наблюдавшихся в рамках национального проекта JAGES с 2019 по 2022 год. Участников разделили на тех, кто ел сыр минимум раз в неделю, и тех, кто не включал его в рацион.

Исследование показало, что деменция развилась у 3,4% любителей сыра против 4,5% в группе, исключающей этот продукт. После корректировки на пол, возраст, доход, образование и состояние здоровья риск когнитивных нарушений у любителей сыра оказался ниже на 24%.

Авторы связывают положительный эффект с наличием в сыре витамина K2, антиоксидантов, белков и пробиотиков, которые улучшают кишечную микрофлору и уменьшают воспаление. Кроме того, ферментированные продукты часто положительно влияют на состояние сосудов, что также может снижать риск деменции.

Ученые отмечают, что в Японии эффект может быть более заметен из-за низкого среднего потребления молочных продуктов в целом. В дальнейшем они намерены определить, какие сорта сыра наиболее полезны и как часто их следует есть, чтобы поддерживать здоровье мозга у пожилых людей.