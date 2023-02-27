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Сегодня, 18:35

Ученые выяснили, к чему может привести отказ от завтрака

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/freepik
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Ученые из Медицинской школы Икана на горе Синай выяснили, что привычка пропускать завтрак ослабляет организм, уменьшая его способность противостоять различным инфекциям, а также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказало издание «Учительская газета».

Специалисты провели исследование на лабораторных мышах, чтобы определить наличие связи между голоданием и нервной и иммунной системами. Одну группу грызунов по утрам кормили, другую — нет. Анализ крови через несколько часов показал, что различается количество моноцитов — белых кровяных клеток, влияющих на иммунитет и возможности организма предотвращать развитие болезней сердца и онкологии. Мыши, которые голодали по утрам, лишились 90% моноцитов. У другой группы показатели были в норме.

Ученые продолжили исследования, продлив период голодания до суток. Анализ крови показал, что после приема пищи моноциты вновь появлялись, но в измененном виде и вместо того, чтобы защищать организм, они его еще больше ослабляли. Таким образом, ученые пришли к выводу, что отказ от завтрака и голодание вызывают в мозге стрессовую реакцию, которая может запустить необратимый процесс — снизить иммунитет и спровоцировать опасные заболевания. Поэтому для похудения стоит выбирать более безопасные методы, подытожили специалисты.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности кето-диеты.

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Советы и рекомендации
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