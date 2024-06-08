Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Ученые выяснили, какой продукт способствует преждевременному старению
Питание и еда

Сегодня, 12:30

1 мин.

Ученые выяснили, какой продукт способствует преждевременному старению

Ксения Богданова
Мясо.
Фото istockphoto.com/fcafotodigital
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Шотландские и немецкие генетики и биологи провели исследование, в ходе которого выявили, что любители мяса стареют быстрее тех, кто употребляет этот продукт в умеренном объеме или совсем не ест.

Анализ состояния здоровья более миллиона человек показал, что обилие мяса в рационе чрезмерно повышает уровень железа в крови и N-оксид триметиламина. Это, в свою очередь, становится причиной преждевременного старения организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Кальций. Нутрициолог рассказала, сколько кальция содержится в орехах и сухофруктах
Польза и вред
4
Обсудить
Новости холдинга
Спасатели извлекли из-под завалов дома в Луганске тела еще двух человек
Почему «Спартак» никак не может стать таким же успешным, как «Зенит». Дело в деньгах? В интригах? В фанатах? В руководстве?
Пасечник объявил 8 июня днем траура по погибшим при ударе ВСУ по Луганску
Суд арестовал подозреваемого в убийстве внучки и двухлетней правнучки мужчину
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее