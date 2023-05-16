Ученые выяснили, в чем польза средиземноморской диеты на клеточном уровне

Исследование под руководством Стэнфордской школы медицины показало, что средиземноморская диета, богатая жирами из оливкового масла и орехов, благотворно влияет на организм на клеточном уровне. Полезные жиры или мононенасыщенные жирные кислоты в ходе эксперимента увеличили продолжительность жизни лабораторных червей. Об этом сообщили на портале Involta.

По заявлениям ученых, олеиновая кислота — один из жиров, который присутствует в обилии в средиземноморской диете, увеличивает количество двух ключевых клеточных структур (органелл) и защищает клеточные мембраны от повреждения в результате окислительных процессов. Благодаря этому черви, которых кормили пищей, богатой олеиновой кислотой, имели продолжительность жизни на 35% дольше. Это натолкнуло ученых не только на мысль о пользе средиземноморской диеты, но и некоторых жиров в частности.

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