Ученые выяснили, в какое время нельзя пить кофе

Чтобы быть максимально бодрым, нельзя пить кофе с 09.30 до 11.00, считают американские ученые. Они провели исследование и выяснили, что для максимального заряда энергией первую чашку напитка необходимо выпивать после 11.00, сообщает DailyMail.

Связан такой временной промежуток с гормоном стресса — кортизолом. В утренние часы его уровень наиболее высок, поэтому прием кофеина способен вызвать тревожность. Чтобы этого избежать, ученые советуют после пробуждения подождать хотя бы час, прежде чем выпить чашечку бодрящего напитка.

В день рекомендуется пить не более 400 мг кофеина, что соответствует 4 чашкам напитка. Последний прием должен быть не позднее, чем за 8 часов до сна, отмечает Доктор Дирдре Конрой, эксперт по сну из Мичиганского университета. Это связано с тем, что употребление кофе поздним вечером нарушает сон и сокращает общее время отдыха.