Ученые заявили, что употребление кофе по утрам продлевает жизнь

Ученые впервые проанализировали влияние времени употребление кофе на здоровье. Результаты их работы опубликованы в European Heart Journal.

В ходе работы специалисты изучили питание и образ жизни 40 тысяч человек и обнаружили, что люди, которые пьют кофе только утром, меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и развитию онкологии. Также отмечается, что подобной зависимости ученые не заметили среди тех, кто пил кофе в течение всего дня.

Исследователи добавили, что при анализе они учитывали важные факторы: генетику, хронические заболевания и пищевые привычки. По их мнению, эти показатели тоже важны для определения показателей здоровья человека.