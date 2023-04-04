В Италии появились бургеры из сверчков. За ними выстроилась очередь

Сеть миланских ресторанов Pane & Trita предлагают гостям заведения отведать бургеры из сверчковой муки. Новинка вызвала настоящий ажиотаж: гурманы приезжают со всей Италии и готовы провести в очереди (в одном из семи заведений сети) около двух часов ради того, чтобы попробовать деликатес.

Как оказалось, появление нового блюда связано с тем, что правительство Италии одобрило использование муки из домашних сверчков, которые стали четвертыми разрешенными к употреблению насекомыми. Однако стоит такая мука недешево, поэтому и цена на бургер соответствующая — 11,9 евро.