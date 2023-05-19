В Перми стали продавать кофе на грудном молоке

Сегодня, 15:20
Предприниматель из Перми Максим Кобелев решил продавать в своем заведении весьма необычный кофе. В нем вместо обычного молока, соевого или кокосового, используется грудное молоко недавно родивших женщин.
На объявление владельца кофейни в соцсети сразу же откликнулись несколько молодых мам, подтвердивших свое здоровье справкой. Каждая из них получает по тысяче рублей. В результате чего ежедневно предприниматель имеет до пяти литров молока. Такого запаса хватает примерно на 50 порций кофе, каждая из которых стоит 650 рублей.
В будущем Максим Кобелев планирует расшириться и выйти на оборот в 1000 стаканчиков в день.
Ранее мы рассказывали о плюсах и минусах грудного вскармливания.
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