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Сегодня, 11:35

В Роскачестве рассказали о пользе семян укропа

Фото istockphoto.com
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Врач-эндокринолог Елена Сюракшина специально для портала Роскачества рассказала о пользе семян укропа. Как отмечает эксперт, в 100 граммах этих семян содержится около 40 граммов клетчатки, которая благотворно влияет на работу кишечника и стимулируют перистальтику.

«Семена укропа содержат витамин C, который помогает укрепить иммунитет и способствует борьбе с инфекцией. Еще они содержат витамины группы В, активно участвующие в метаболических процессах и улучшающие функционирование нервной системы», — отмечает врач.

Также семена содержат большое количество калия и фолиевой кислотой, что помогает нормализовать работу сердца и предотвратить развитие заболеваний сердца и сосудов. Семена укропа помогают и снизить уровень плохого холестерина в крови.

Ранее «СЭ» рассказывал о пользе и вреде укропа.

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