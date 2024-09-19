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В России натуральный мед подорожал на 30-50 процентов
Питание и еда

Сегодня, 15:45

1 мин.

В России натуральный мед подорожал на 30-50 процентов

Мария Задорожная
Автор
Банки с медом
Фото andreygonchar/istockphoto.com
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Отрасль пчеловодства в России претерпевает серьезные трудности: пчелы массово гибнут из-за опыления полей агрохимикатами, которые затрагивают и пасеки. Это стало причиной дефицита натурального меда, что привело к сильному росту цен на продукцию, сообщает Telegram-канал SHOT.

Так, массовый мор пчел затронул основные медоносные регионы России: Татарстан, Башкирию, Ростовскую область и Алтайский край. В 2023 году натуральный липовый мед в Татарстане стоил 2000 рублей за 3 л, а в этом году его продают уже за 4000 на фоне гибели пчел. В Ростовской области натуральный мед подорожал в 1,5 раза, а на Алтае пчеловоды пытаются держать цены на прежнем уровне, говорится в публикации.

Кроме того, ситуацию усугубляют недобросовестные конкуренты, которые оптом покупают натуральный мед у местных пчеловодов, а потом мешают его с глюкозно-фруктозной смесью и поставляют в магазины по более низким ценам.

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