В России планируют маркировать вредную еду

Сегодня, 15:20
В ближайшее время в России могут появиться маркировки на продуктах, которые ВОЗ относит к вредным. Об этом сообщают «Известия», которые отталкиваются от протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Планируется, что знак будет располагаться на лицевой стороне упаковки. Под такую маркировку могут попасть сладкие газированные напитки, энергетики, товары с высоким содержанием трансжиров, выпечка, а также копченые, вяленые мясные товары.
Кроме того, кабмин будет заниматься вопросом, чтобы включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний.
Ранее врач назвала продукты, которые провоцируют развитие рака.
Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!