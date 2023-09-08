В России планируют маркировать вредную еду

В ближайшее время в России могут появиться маркировки на продуктах, которые ВОЗ относит к вредным. Об этом сообщают «Известия», которые отталкиваются от протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Планируется, что знак будет располагаться на лицевой стороне упаковки. Под такую маркировку могут попасть сладкие газированные напитки, энергетики, товары с высоким содержанием трансжиров, выпечка, а также копченые, вяленые мясные товары.

Кроме того, кабмин будет заниматься вопросом, чтобы включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний.

Ранее врач назвала продукты, которые провоцируют развитие рака.