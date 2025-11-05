В России подорожали продукты для новогодних блюд

5 ноября, 13:30
Салат оливье остается незаменимым гостем новогоднего стола в каждом доме. В этом сезоне блюдо обойдется россиянам заметно дороже. Средняя цена продуктовой корзины для приготовления оливье выросла на 17%. Об этом в беседе с агентством «Москва» заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко.
«Примерно 1,2 кг оливье в ценах по России обойдется в 434 рублей, что на 17% дороже по сравнению с 2024 годом. Аналогичное блюдо для жителей Москвы обойдется в 519 рублей», — подчеркнула Ильяшенко.
Помимо оливье, рост цен коснулся и других новогодних блюд. Так, по словам эксперта, цена сельди под шубой станет выше на 13,5%. Порция на четверых в среднем будет стоить 380 рублей для жителей регионов и 342 рублей для москвичей.
Также Ильяшенко проанализировала стоимость основного блюда. «В настоящий момент самый дорогостоящий вариант новогоднего горячего блюда — с запеченной говядиной: 1897 руб. в средних ценах по России и 2009 руб. — по Москве. На более экономный вариант — со свининой — россиянам придется потратить 1095 рублей (в Москве 1136 рублей). Самый бюджетный вариант горячего — с курицей: 528 рублей в средних ценах по России и 581 рублей — по Москве», — подытожила доцент.
Valekka
Меня в те года ещё в проекте не было,но мать рассказывала,что до того,как карточки отменили в1947,дважды повышали норму выдачи на них,а после отмены они появились в 1983,если точно помню.Этим и козыряют либерасты,когда говорят о плохой жизни в СССР.Но для меня развал СССР начался с 1980г,когда Брежнев уже не контролировал ход истории и его "верные" соратники решили "Западным воздухом! подышать. О какой инфляции скрытой речь? Работником Областного Спорткомитета,я по своей инициативе изучал экономику Страны.В день получки(5 и 20) все магазины продтоваров и промтоваров наполнялись дополнительно.К 18-00 выданные населению деньги на 75% были обратно в банках,ещё 8-9 процентов добирались в течение 5 дней.Когда Горб пришёл к власти золотой запас Страны исчислялся в 388 тонн! Отлично помню интервью Ельцина,где он с ухмылкой даёт интервью : " Когда я пришел,золотой запас был 215 тонн,сейчас-36!!!! Куда остальное делось???"!!!!!!
05.11.2025
Valekka
Давай личку,скину фото из магазина,а ты в ответку-10 000 ! Если нет-пошёл нах со своими умничаниями.Сказал тебе-обходи меня-нет,всё равно лезешь без мыла!
05.11.2025
Фирсыч
Сосиски не могут стоить 39р. Кстати веганские сосиски ( без мяса), стоят более 1000р. за килограмм.
05.11.2025
Berkut-7
Ну в СССР цены реуглировались государством , поэтому в срочном порядке в какой-нибудь год всегда можно было опустить цены вручную , но опять же для кого цены на продукты дешевели? для потребителя , а для поставщика и производителя ? Потребитель же не видит, что спрятано за ширмой снижения цен...в СССР вся тяжесть повышения цен и удержание их ложилась на плечи госудасртва , а потребитель видел стабильные цены и думал, как хорошо , стабильность, он не знал, что стабильность эта держалась на росте инфляции , которую госудасртво не показывало населению, чтобы оно не отвлекалось от своей жизни.....а при капитализме цены растут потому что госудасртво уже не контролирует вручную их, хотя иногда в срочном порядке может заморозить цены на бензин например .
05.11.2025
Valekka
1954,1956,1961!!!
05.11.2025
Valekka
То-то я смотрю,шоколадка "Алёнка",которая стоила 69 р,нынче 107 рстоит,но по 69 была похожа на шоколадное изделие,теперь-непонятная тягучая масса. Очень"новогодний " продукт. только непонятно,какое подорожание имеется ввиду : с Августа уже 2 раза цены росли.Я,наверно,за праздниками не поспеваю!!:)) Надо свою волну поймать : Покупаю в"Пятёрочке" сосиски ,знакомый с производства посоветовал,сказал-из обрезков мясо.Дал коту-съел,дал собаке-съела,дал жене-блин,СЪЕЛА!!!.Вкус нормальный,не ароматизатор. В Декабре стоили 38р, в Марте-38,в Июне 38,в Августе-38.Гляжу-подорожали-теперь 39!! Видать,к НовомуГоду.:)))))
05.11.2025
hant64
Самый бюджетный вариант горячего — с курицей: 528 рублей в средних ценах по России и 581 рублей — по Москве», — подытожила доцент.----------------- Где она эти ценники взяла - самая дорогая часть в курице - филе, и я его почему-то регулярно в последний год покупаю по цене 329 рублей за кило, иногда немного выше, рублей на 20-30. Где 528 рублей региональные? У этой доцентши куры золотые?:grin:
05.11.2025
spartsmen
дануна. быть не может. даже бордюры на пол-копейки подешевели. и одноразовые ручки для офиса персидента.
05.11.2025
Berkut-7
А назовите мне год , когда продукты подешевели ?
05.11.2025
Симон Вирсаладзе
Надо же. Какая неожиданность.
05.11.2025