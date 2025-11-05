Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
В России подорожали продукты для новогодних блюд
Питание и еда

5 ноября, 13:30

1 мин.

В России подорожали продукты для новогодних блюд

Кристина Гергис
Автор
Оливье на столе
Фото Anna Makarenkova, iStock

Салат оливье остается незаменимым гостем новогоднего стола в каждом доме. В этом сезоне блюдо обойдется россиянам заметно дороже. Средняя цена продуктовой корзины для приготовления оливье выросла на 17%. Об этом в беседе с агентством «Москва» заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко.

«Примерно 1,2 кг оливье в ценах по России обойдется в 434 рублей, что на 17% дороже по сравнению с 2024 годом. Аналогичное блюдо для жителей Москвы обойдется в 519 рублей», — подчеркнула Ильяшенко.

Помимо оливье, рост цен коснулся и других новогодних блюд. Так, по словам эксперта, цена сельди под шубой станет выше на 13,5%. Порция на четверых в среднем будет стоить 380 рублей для жителей регионов и 342 рублей для москвичей.

Также Ильяшенко проанализировала стоимость основного блюда. «В настоящий момент самый дорогостоящий вариант новогоднего горячего блюда — с запеченной говядиной: 1897 руб. в средних ценах по России и 2009 руб. — по Москве. На более экономный вариант — со свининой — россиянам придется потратить 1095 рублей (в Москве 1136 рублей). Самый бюджетный вариант горячего — с курицей: 528 рублей в средних ценах по России и 581 рублей — по Москве», — подытожила доцент.

Как украсить новогодний стол.Эксперт по сервировке рассказала, как правильно украсить новогодний стол

10
ВКонтакте Дзен Max
Деньги
Новости холдинга
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Читайте далее
Терапевт назвал единственный полезный для всех напиток

  • Valekka

    Меня в те года ещё в проекте не было,но мать рассказывала,что до того,как карточки отменили в1947,дважды повышали норму выдачи на них,а после отмены они появились в 1983,если точно помню.Этим и козыряют либерасты,когда говорят о плохой жизни в СССР.Но для меня развал СССР начался с 1980г,когда Брежнев уже не контролировал ход истории и его "верные" соратники решили "Западным воздухом! подышать. О какой инфляции скрытой речь? Работником Областного Спорткомитета,я по своей инициативе изучал экономику Страны.В день получки(5 и 20) все магазины продтоваров и промтоваров наполнялись дополнительно.К 18-00 выданные населению деньги на 75% были обратно в банках,ещё 8-9 процентов добирались в течение 5 дней.Когда Горб пришёл к власти золотой запас Страны исчислялся в 388 тонн! Отлично помню интервью Ельцина,где он с ухмылкой даёт интервью : " Когда я пришел,золотой запас был 215 тонн,сейчас-36!!!! Куда остальное делось???"!!!!!!

    05.11.2025

  • Valekka

    Давай личку,скину фото из магазина,а ты в ответку-10 000 ! Если нет-пошёл нах со своими умничаниями.Сказал тебе-обходи меня-нет,всё равно лезешь без мыла!

    05.11.2025

  • Фирсыч

    Сосиски не могут стоить 39р. Кстати веганские сосиски ( без мяса), стоят более 1000р. за килограмм.

    05.11.2025

  • Berkut-7

    Ну в СССР цены реуглировались государством , поэтому в срочном порядке в какой-нибудь год всегда можно было опустить цены вручную , но опять же для кого цены на продукты дешевели? для потребителя , а для поставщика и производителя ? Потребитель же не видит, что спрятано за ширмой снижения цен...в СССР вся тяжесть повышения цен и удержание их ложилась на плечи госудасртва , а потребитель видел стабильные цены и думал, как хорошо , стабильность, он не знал, что стабильность эта держалась на росте инфляции , которую госудасртво не показывало населению, чтобы оно не отвлекалось от своей жизни.....а при капитализме цены растут потому что госудасртво уже не контролирует вручную их, хотя иногда в срочном порядке может заморозить цены на бензин например .

    05.11.2025

  • Valekka

    1954,1956,1961!!!

    05.11.2025

  • Valekka

    То-то я смотрю,шоколадка "Алёнка",которая стоила 69 р,нынче 107 рстоит,но по 69 была похожа на шоколадное изделие,теперь-непонятная тягучая масса. Очень"новогодний " продукт. только непонятно,какое подорожание имеется ввиду : с Августа уже 2 раза цены росли.Я,наверно,за праздниками не поспеваю!!:)) Надо свою волну поймать : Покупаю в"Пятёрочке" сосиски ,знакомый с производства посоветовал,сказал-из обрезков мясо.Дал коту-съел,дал собаке-съела,дал жене-блин,СЪЕЛА!!!.Вкус нормальный,не ароматизатор. В Декабре стоили 38р, в Марте-38,в Июне 38,в Августе-38.Гляжу-подорожали-теперь 39!! Видать,к НовомуГоду.:)))))

    05.11.2025

  • hant64

    Самый бюджетный вариант горячего — с курицей: 528 рублей в средних ценах по России и 581 рублей — по Москве», — подытожила доцент.----------------- Где она эти ценники взяла - самая дорогая часть в курице - филе, и я его почему-то регулярно в последний год покупаю по цене 329 рублей за кило, иногда немного выше, рублей на 20-30. Где 528 рублей региональные? У этой доцентши куры золотые?:grin:

    05.11.2025

  • spartsmen

    дануна. быть не может. даже бордюры на пол-копейки подешевели. и одноразовые ручки для офиса персидента.

    05.11.2025

  • Berkut-7

    А назовите мне год , когда продукты подешевели ?

    05.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Надо же. Какая неожиданность.

    05.11.2025