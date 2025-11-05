В России подорожали продукты для новогодних блюд

Салат оливье остается незаменимым гостем новогоднего стола в каждом доме. В этом сезоне блюдо обойдется россиянам заметно дороже. Средняя цена продуктовой корзины для приготовления оливье выросла на 17%. Об этом в беседе с агентством «Москва» заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко.

«Примерно 1,2 кг оливье в ценах по России обойдется в 434 рублей, что на 17% дороже по сравнению с 2024 годом. Аналогичное блюдо для жителей Москвы обойдется в 519 рублей», — подчеркнула Ильяшенко.

Помимо оливье, рост цен коснулся и других новогодних блюд. Так, по словам эксперта, цена сельди под шубой станет выше на 13,5%. Порция на четверых в среднем будет стоить 380 рублей для жителей регионов и 342 рублей для москвичей.

Также Ильяшенко проанализировала стоимость основного блюда. «В настоящий момент самый дорогостоящий вариант новогоднего горячего блюда — с запеченной говядиной: 1897 руб. в средних ценах по России и 2009 руб. — по Москве. На более экономный вариант — со свининой — россиянам придется потратить 1095 рублей (в Москве 1136 рублей). Самый бюджетный вариант горячего — с курицей: 528 рублей в средних ценах по России и 581 рублей — по Москве», — подытожила доцент.