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В России резко выросли цены на молоко
Питание и еда

Сегодня, 13:05

1 мин.

В России резко выросли цены на молоко

Мария Задорожная
Автор
Прилавок магазина с молоком
Фото sergeyryzhov, iStock
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Стоимость бутылки молока объемом 900 мл за последний год увеличилась в среднем на 14,7 процента, достигнув 86,6 рубля. Об этом сообщает газета «Известия».

В начале 2024 года цены оставались на стабильном уровне, однако в последние месяцы наблюдается их резкий рост. С начала осени молоко в российских магазинах подорожало на 8,9 процента.

Основными факторами увеличения цен на молоко является рост себестоимости производства (на 24 процента за последние два года) и переработки (на 15-18 процентов), а также увеличение расходов на корма, электроэнергию, обслуживание оборудования и заработную плату работников.

Повышение цен затронуло и другие молочные продукты. Более всего подорожало сливочное масло — примерно на 25 процентов. Цены на сыры выросли в среднем на 16,5 процента, на сметану — на 15,3 процента, на сливки — на 8,8 процента. Самым «стабильным» продуктом оказался творог, чья стоимость выросла за год всего на 6,2 процента.

Несмотря на увеличение цен, россияне стали чаще покупать молочную продукцию. По прогнозам, в конце года потребление вырастет примерно на 5 процентов. Эксперты связывают увеличение спроса на молочную продукцию с ростом доходов населения.

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