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В России свыше 30 человек отравились бутилированной водой
Питание и еда

Сегодня, 14:35

1 мин.

В России свыше 30 человек отравились бутилированной водой

Мария Задорожная
Автор
Вода в бутылке
Фото sergeyryzhov/istockphoto.com
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В Свердловской области более 30 человек отравились бутилированной водой марки Olavoda. Как сообщает Telegram-канал Mash, у пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию.

Вода Olavoda продается во многих крупных сетевых супермаркетах по всей стране. Как выяснил портал, стоимость бутылки начинается от 25 рублей.

Сейчас производство воды в поселке Первомайский закрыли на 30 дней. Как утверждается в публикации, продукция производилась в антисанитарных условиях: сотрудники не мыли руки, так как на предприятии не оборудованы умывальники, пользовались только антисептиком. Кроме того, в помещении обитало много грызунов и насекомых. Ко всему прочему у Olavoda отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продукта.

90% бутилированной воды льют из-под крана. «МК»: 90 процентов бутилированной воды льют из-под крана
Польза и вред
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