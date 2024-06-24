В России выросли цены на сезонные ягоды

Согласно исследованию аналитиков АТОЛ, которое предоставила «Газета.Ru», цены на летние сезонные ягоды в России в среднем выросли за год на 8-16 процентов.

Наибольший рост стоимости отмечается на малину и вишню. В среднем за них придется заплатить 783 и 486 рублей соответственно. Это на 16 процентов выше показателей прошлого года. На 15 процентов увеличилась стоимость клубники, любимую многими красную ягоду можно купить в среднем за 551 рубль (1 кг).

На 12 процентов подорожали ежевика и смородина. Их средняя цена за 1 кг составляет 996 и 563 рубля соответственно. Выросла в цене и черешня, которая так популярна в сезон. Сейчас ее можно купить в магазине за 509 рублей за 1 кг. Рост на 12 процентов.

Меньше всех в цене выросла голубика — на 8 процентов. 1 кг ягоды в июне 2024 года стоит в среднем 988 рублей.