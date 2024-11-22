В России выросли цены на сливочное масло

С 12 по 18 ноября цены на сливочное масло увеличились на 1,4%, а с начала текущего года стоимость этого продукта возросла более чем на 30%, свидетельствуют данные Росстата.

Не остались в стороне и другие молочные изделия: цены на твердые, полутвердые и мягкие сыры за неделю выросли на 1,3%. Пастеризованное молоко и сметана за прошедшие семь дней поднялись в цене на 0,9%, стерилизованное молоко — на 0,8%, а творог подорожал на 0,6%.

Ценовой рост наблюдался и на овощи. За указанный период стоимость огурцов резко возросла на 11,3%, помидоры подорожали на 6%. Белокочанная капуста подорожала на 4,7%, в то время как репчатый лук стал дороже на 4,4%, картофель — на 3,8%, столовая свекла — на 1,6%, а морковь — на 1,3%.



По оценкам финансового аналитика Владислава Антонова, в целом за последний год продукты питания в России подорожали на 50-100%.