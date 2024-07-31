В России запретили продавать энергетики детям

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Запрет вступит в силу с марта 2025 года. Решение принято на пленарном заседании сегодня, 31 июля.



Ограничения будут действовать по аналогии с запретом продажи алкоголя несовершеннолетним. Согласно законопроекта, розничная продажа тонизирующих безалкогольных напитков не допускается, если у продавца есть сомнения относительно возраста покупателя. Сотрудник магазина имеет право потребовать документ, подтверждающий возраст.



«Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний», — подчеркнул Председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Кроме того, новый закон дал дополнительные полномочия регионам, чтобы они могли навести порядок в данной сфере. Например, ограничить место и время продажи энергетических напитков.