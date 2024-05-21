В собачьем корме популярной марки нашли кусочки металла

В собачьем корме марки Pedigree обнаружили кусочки металла. Опасную добавку нашли в 20-килограммовых упаковках лакомства со вкусом стейка на гриле и овощей.

Так жители американских штатов Арканзас, Луизиана, Оклахома и Техас стали сообщать в социальных сетях о том, что их питомцам становилось хуже после употребления корма Pedigree. Даже те собаки, которые раньше с удовольствием ели корм другого объема, теперь отказывались от него.

Тем временем производитель корма уже отозвал целую партию продукции с металлическими кусочками, а российские зоомагазины экстренно проверяют прилавки и опасаются, что смертельно опасное лакомство доехало до страны, пишет Telegram-канал SHOT.