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В Японии выпустили напиток для моментального утоления голода
Питание и еда

Сегодня, 14:05

1 мин.

В Японии выпустили напиток для моментального утоления голода

Мария Маковей
Автор
Напиток в жестяной банке
Фото LauriPatterson/istockphoto.com
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Японская компания Morinaga разработала напиток, который может помочь уменьшить чувство голода, пишет издание Sora News24. Он получил название In Tansan и предлагается со вкусами лимона и грейпфрута, последний имеет ноль калорий.

Оба вида продукта не содержат кофеина, но в их составе присутствует ГАМК (гамма-аминомасляная кислота). Она выступает как средство для снятия стресса, снижения аппетита и тяги к перекусам на нервной почве.

Напиток при попадании в желудок превращается в желе и создает ощущение сытости. То есть жидкость вступает в реакцию с желудочным соком в организме, в результате и образовывается желе.

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