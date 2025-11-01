Видео
В Японии выпустили напиток, сжигающий жир на животе
Питание и еда

1 ноября, 18:30

1 мин.

В Японии выпустили напиток, сжигающий жир на животе

Мария Задорожная
Автор
Стаканы с водой
Фото Freepik, Freepik

Японский производитель напитков Suntory представил инновационный продукт — воду под названием Special Water, которая, по утверждению разработчиков, способствует уменьшению жировых отложений в области живота. Об этом пишет Oddity Central.

Визуально и по вкусу этот напиток ничем не отличается от обычной минеральной воды: он прозрачен, не имеет выраженного вкуса и полностью лишен калорий, сахара и кофеина. Тем не менее, эта вода официально зарегистрирована в Японии как «функциональная пища». Этот статус позволяет производителю заявлять о подтвержденной научными исследованиями пользе для здоровья.

Секрет эффективности напитки заключается в содержании HMPA — низкомолекулярного метаболита, получаемого из ферментированных рисовых отрубей. Согласно результатам клинических испытаний, регулярное потребление HMPA способно улучшать распределение абдоминального жира у людей с повышенным индексом массы тела, в частности, снижая уровень висцерального жира, который считается наиболее опасным для здоровья.

Вода разработана специально для офисных сотрудников и людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Разработчики подчеркивают, что она также поможет поддерживать здоровье тем, кто стремится к этому без кардинальных изменений в привычном распорядке дня. В компании уверяют, что постоянное употребление этой воды может содействовать борьбе с избыточным весом в области живота, даже при сохранении обычного рациона питания.

Нельзя пить больше 4 литров воды в&nbsp;сутки.Водная диета: польза и вред

