Врач-диетолог рассказала, кому вреден сладкий картофель

Врач-диетолог Марина Купфер рассказала, что при регулярном потреблении сладкого картофеля могут появиться проблемы со здоровьем. Однако батат содержит множество полезных веществ, необходимых для поддержания крепкого здоровья.

Как объяснила специалист в интервью Life.ru, если сладкий картофель потреблять в больших количествах, то случится передозировка витамина А, в результате чего могут пожелтеть кожа, ногти и белки глаз, а в тяжелом случае могут появиться головная боль, сыпь, вместе с тем образуется сухая, грубая кожа, трещины на губах, частично выпадают волосы.

Также ботат богат калием, а он в больших дозировках может привести к обострению болезней сердца, и оксалатами, из-за чего противопоказан людям со склонностью к образованию камней в почках.

«С большой осторожностью и только после консультации врача ботат может быть включен в рацион тех, кто имеет повышенную кислотность желудочного сока и язву двенадцатиперстной кишки», — добавила Купфер.