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Сегодня, 18:45

Врач-диетолог рассказала, кому вреден сладкий картофель

Евгений Козинов
Корреспондент
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Врач-диетолог Марина Купфер рассказала, что при регулярном потреблении сладкого картофеля могут появиться проблемы со здоровьем. Однако батат содержит множество полезных веществ, необходимых для поддержания крепкого здоровья.

Как объяснила специалист в интервью Life.ru, если сладкий картофель потреблять в больших количествах, то случится передозировка витамина А, в результате чего могут пожелтеть кожа, ногти и белки глаз, а в тяжелом случае могут появиться головная боль, сыпь, вместе с тем образуется сухая, грубая кожа, трещины на губах, частично выпадают волосы.

Также ботат богат калием, а он в больших дозировках может привести к обострению болезней сердца, и оксалатами, из-за чего противопоказан людям со склонностью к образованию камней в почках.

«С большой осторожностью и только после консультации врача ботат может быть включен в рацион тех, кто имеет повышенную кислотность желудочного сока и язву двенадцатиперстной кишки», — добавила Купфер.

Источник: https://life.ru/p/1567824
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