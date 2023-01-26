Врач-диетолог Соломатина назвала главные причины ожирения у детей

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что любовь к нездоровой еде детям прививают сами родители. Именно по этой причине число несовершеннолетних, имеющих лишний вес с начала пандемии выросло с 1/5 до 1/3 от общего числа. Об этом сообщает KP.RU.

По данным Роспотребнадзора, в Тульской области 33% детей имеют проблемы с лишним весом, особенно ученики начальных классов, преимущественно мальчики. В Волгоградской области за последние 10 лет число таких детей увеличилось на 10%, а подростков — в 2 раза. Диагноз «ожирение» поставлен более 9000 детей и 3400 подросткам. В Екатеринбурге среди первоклассников лишний вес выявили у 25% мальчиков и 21% девочек, ожирение диагностировано у 10% и 7% соответственно. В Чебоксарах с начала прошлого года диагноз «ожирение» зафиксирован более, чем у 2000 несовершеннолетних.

До начала пандемии в России лишний вес имел каждый пятый ребенок, а ожирение — каждый 15-й. Сейчас эта цифра увеличилась на 10%. В других странах после COVID-19 ситуация не сильно отличается. Связано это с тем, что желание что-нибудь перекусить на дистанционном обучении усиливается, а еда становится более доступной, стоит лишь дотянуться до холодильника. Дети младшего возраста в основном перекусывают выпечкой, фастфудом и соками, а подростки имеют особое пристрастие к сладким газированным напиткам. К тому же надо учесть, что пищевые привычки прививаются именно дома, в семье. «Поэтому ребенок вряд ли будет есть цельнозерновую кашу, если родители едят хлопья и фастфуд. Дети «подсаживаются» на ту же самую пищу. А ожирение — это ведь не просто набор массы тела, часто рушится эндокринная система; жировая ткань начинает работать как ее дублер и чем толще человек, тем быстрее меняется биохимия его организма. И физические упражнения для полного ребенка становятся все труднее, образуется своего рода замкнутый круг, когда полнота уменьшает подвижность, а малоподвижность увеличивает вес...» — пояснила врач-диетолог Елена Соломатина.

Основные причины лишнего веса у детей, помимо неправильного питания — гиподинамия, генетическая предрасположенность, нарушение метаболизма и работы эндокринной системы. Решить проблему можно, если ограничить употребление в семье сладкого (в том числе напитков и сладких фруктов), начать питаться всем 4 раза в день (при этом в рационе должно быть много овощей — детям не менее 300 г в день, а подросткам — 400 г). Также все члены семьи должны есть не торопясь, без телевизора или гаджетов, регулярно заниматься спортом и спать положенное время (дети и подростки — не менее 8-9 часов).