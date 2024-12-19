Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Врач Мясников назвал продукты, которые продлевают жизнь на 10 лет
Питание и еда

Сегодня, 14:35

1 мин.

Врач Мясников назвал продукты, которые продлевают жизнь на 10 лет

Мария Задорожная
Автор
Молоко, рыба, творог, грибы, зелень, яйца
Фото happy_lark, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Среди россиян становится популярной идея перехода на натуральные фермерские продукты без добавок. Однако не факт, что фермеры действительно не используют антибиотики и ГМО, заявил в разговоре с Общественной службой новостей заслуженный врач России Александр Мясников.

По его словам, переход к цельным продуктам уже способен увеличить продолжительность жизни на 10 лет. Врач убежден, что на крупных предприятиях соблюдаются предписанные стандарты, их продукция проходит строгий контроль качества. А вот фермерские куриные тушки могут напичкать чем угодно. Поэтому отказ от кулинарно обработанных продуктов и выбор цельных продуктов из обычных магазинов — уже большой шаг на пути к долгой жизни.

«Пускай это будут даже продукты из магазина, а не с рынка. Мясо, рыба, овощи, фрукты, молочка, бобовые. Если готовить их самому, то смело можете прибавлять 5-10 лет к жизни», — подытожил Мясников.

Авокадо польза и&nbsp;вред. Авокадо: польза и вред для здоровья

1
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства
Автомобиль насмерть сбил тигра на дороге в Хабаровском крае
Стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Иван Букин: биография трехкратного чемпиона России и партнера Александры Степановой
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
У «Крыльев» долг в 1 млрд, и его не платят годамиа. Что опять заявил губернатор Федорищев
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже