Врач Мясников назвал продукты, которые продлевают жизнь на 10 лет

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Среди россиян становится популярной идея перехода на натуральные фермерские продукты без добавок. Однако не факт, что фермеры действительно не используют антибиотики и ГМО, заявил в разговоре с Общественной службой новостей заслуженный врач России Александр Мясников.
По его словам, переход к цельным продуктам уже способен увеличить продолжительность жизни на 10 лет. Врач убежден, что на крупных предприятиях соблюдаются предписанные стандарты, их продукция проходит строгий контроль качества. А вот фермерские куриные тушки могут напичкать чем угодно. Поэтому отказ от кулинарно обработанных продуктов и выбор цельных продуктов из обычных магазинов — уже большой шаг на пути к долгой жизни.
«Пускай это будут даже продукты из магазина, а не с рынка. Мясо, рыба, овощи, фрукты, молочка, бобовые. Если готовить их самому, то смело можете прибавлять 5-10 лет к жизни», — подытожил Мясников.