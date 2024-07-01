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Врач Мясников назвал ягоду, которая снижает риск развития рака
Питание и еда

Сегодня, 12:05

1 мин.

Врач Мясников назвал ягоду, которая снижает риск развития рака

Мария Маковей
Автор
Клубника, голубика, черешня
Фото Selcuk1/istockphoto.com
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В эфире программы «О самом главном» врач Александр Мясников заявил, что черешня снижает риск развития рака и болезней сердца. По его словам, ягода содержит большое количество антиоксидантов и входит в список продуктов, предотвращающих онкологию и сердечные патологии.

«Так что черешня, вишня — ягода очень полезная с точки зрения здоровья», — заявил эксперт.

Однако есть ягоду в огромных количествах доктор не рекомендует. Он отметил, что лекарство от яда отличается только дозой, поэтому важно не переусердствовать.

Черешня: польза и&nbsp;вред для здоровья. Черешня: польза и вред для организма
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