Врач Мясников назвал ягоду, которая снижает риск развития рака

В эфире программы «О самом главном» врач Александр Мясников заявил, что черешня снижает риск развития рака и болезней сердца. По его словам, ягода содержит большое количество антиоксидантов и входит в список продуктов, предотвращающих онкологию и сердечные патологии.

«Так что черешня, вишня — ягода очень полезная с точки зрения здоровья», — заявил эксперт.

Однако есть ягоду в огромных количествах доктор не рекомендует. Он отметил, что лекарство от яда отличается только дозой, поэтому важно не переусердствовать.