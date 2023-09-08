Врач напомнила об опасности консервированных овощей

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Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала о вреде консервированных овощей. По словам специалиста, они могут повлиять на работу ЖКТ, повысить артериальное давление и стать причиной развития рака.
«Когда хозяйка консервирует овощи, чтобы сохранить продукт на перспективу, она может положить туда немало соли и уксуса, которые могут сказаться на работе желудочно-кишечного тракта при наличии каких-то проблем», — приводит слова эксперта «Москва 24».
Также Королева отмечает, что соль, которую в большом количестве добавляют в заготовки на зиму, увеличивает объем циркулирующей крови из-за задержки жидкости в организме. В связи с этим их не рекомендуется употреблять гипертоникам.
Ранее россиянам назвали безопасный срок хранения консервированных продуктов.
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