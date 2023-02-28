Врач назвал 3 группы продуктов, которые избавят от проблем с кишечником

В издании «Кубанские новости» представили рекомендации врача-гастроэнтеролога Ильи Невзорова, которые помогут избавиться от разнообразных проблем с пищеварением. «Запоры, метеоризм, несварение и дисбактериоз возникают, как правило, из-за погрешностей в питании. Особенно если человек не в силах отказаться от употребления жирной, соленой, жареной и сладкой пищи. Чем больше он потакает своим желаниям, тем хуже работают органы пищеварения», — заявил специалист. По его словам, неправильный рацион отражается и внешними признаками — ухудшается качество волос, кожи и ногтей, а также психоэмоциональное состояние, возникают нарушения сна.

Чтобы избавиться от проблем с пищеварением и их проявлениями, Илья Невзоров порекомендовал включить три группы продуктов в свой рацион: кисломолочные (простокваша, кефир, ряженка и прочее), пищевые волокна (цельнозерновой хлеб, овсяная каша, гречка, рис и прочее) и приправы (куркума, имбирь, шафран, паприка, кориандр и другие). Что касается кисломолочных продуктов, их нужно употреблять два раза в день — это нормализует количество полезных бактерий в организме и благотворно скажется на работе толстого кишечника. Пищевые волокна обеспечат микрофлоре необходимое питание, а приправы, богатые ферментами, улучшат процесс переваривания пищи, резюмировал врач.