Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Врач назвал продукты, которые помогают справиться с приступом мигрени
Питание и еда

29 августа, 19:05

1 мин.

Врач назвал продукты, которые помогают справиться с приступом мигрени

Мария Задорожная
Автор
Рыба, овощи, крупы, орехи, масло, мясо
Фото fcafotodigital/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Доктор медицинских наук Владимир Попов в разговоре с НСН отметил, что рацион питания очень важен в борьбе с приступами мигрени.

Чтобы снять боль при мигрени, доктор советует придерживаться правильного питания, пить больше жидкости, а также включать в ежедневное меню овощи и продукты, богатые магнием и жирными кислотами Омега-3.

«При мигрени полезны продукты, богатые магнием, который стабилизирует нейроны (миндаль, кешью), жирные кислоты Омега-3 (жирная рыба, льняное масло). При этом важно, чтобы Омега-3 была не окисленной (в тех же БАДах Омега-3 часто окисленная из-за нарушения технологий производства)», — объяснил врач.

При этом эксперт добавил, что мигрень могут спровоцировать биологически активные вещества, которые содержатся в некоторых продуктах питания. Например, в том же шоколаде или красном вине. Они запускают развитие болевого синдрома. Примерно по такой же схеме возникает аллергическая реакция.

«Если не можете отказаться от алкогольных напитков, красному вину лучше предпочесть небольшое количество шампанского или водки. Важно потреблять больше жидкости, в том числе чая и кофе в умеренном количестве», — отметил медик.

Также Попов рассказал о пользе овощей. По его словам, они стабилизируют обменные процессы в организме и препятствуют триггеру, который способен вызвать приступ мигрени. Овощи он рекомендует есть до начала болевого синдрома.

Работа из&nbsp;дома. 7 опасных ошибок при работе из дома. Из-за них возникает мигрень
Польза и вред
Советы и рекомендации
2
0
Новости холдинга
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже