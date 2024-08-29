Врач назвал продукты, которые помогают справиться с приступом мигрени

Доктор медицинских наук Владимир Попов в разговоре с НСН отметил, что рацион питания очень важен в борьбе с приступами мигрени.

Чтобы снять боль при мигрени, доктор советует придерживаться правильного питания, пить больше жидкости, а также включать в ежедневное меню овощи и продукты, богатые магнием и жирными кислотами Омега-3.

«При мигрени полезны продукты, богатые магнием, который стабилизирует нейроны (миндаль, кешью), жирные кислоты Омега-3 (жирная рыба, льняное масло). При этом важно, чтобы Омега-3 была не окисленной (в тех же БАДах Омега-3 часто окисленная из-за нарушения технологий производства)», — объяснил врач.

При этом эксперт добавил, что мигрень могут спровоцировать биологически активные вещества, которые содержатся в некоторых продуктах питания. Например, в том же шоколаде или красном вине. Они запускают развитие болевого синдрома. Примерно по такой же схеме возникает аллергическая реакция.

«Если не можете отказаться от алкогольных напитков, красному вину лучше предпочесть небольшое количество шампанского или водки. Важно потреблять больше жидкости, в том числе чая и кофе в умеренном количестве», — отметил медик.

Также Попов рассказал о пользе овощей. По его словам, они стабилизируют обменные процессы в организме и препятствуют триггеру, который способен вызвать приступ мигрени. Овощи он рекомендует есть до начала болевого синдрома.