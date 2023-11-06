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Сегодня, 08:30

Врач назвал суточную норму тыквы

Мария Маковей
Автор
Фото istockphoto.com
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Тыква — низкокалорийный продукт, однако овощ имеет высокий гликемический индекс. Поэтому есть некоторые нюансы в его употреблении. Именно о них РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Врач утверждает, что тыква содержит много витаминов и полезных веществ. В ней в 5 раз больше каротина, чем в моркови.

«Витамины A, С, E, РР, Т, К, группы В, микроэлементы: калий, магний, кальций, железо, фосфор, цинк — все это есть в мякоти тыквы. Овощ также служит источником клетчатки, природных антиоксидантов и растительного белка», — подчеркнул медик.

Несмотря на множество полезных свойств, специалист рекомендует взрослым съедать не более 200-300 г тыквы в день, а детям — 100 г.

Употреблять тыкву Тяжельников советует в термически обработанном виде, так как сырой овощ хуже переваривается и может спровоцировать вздутие живота.

Кроме того, тыква противопоказана людям с сахарным диабетом, хроническим гастритом и пониженной кислотностью желудка.

«Из-за способности овоща стимулировать моторику желудка, исключать тыкву из рациона нужно при обострениях заболеваний ЖКТ, панкреатита или желчнокаменной болезни, а также при индивидуальной непереносимости продукта», — отметил эксперт.

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