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Сегодня, 17:00

Врач назвал тревожный для организма сигнал после употребления алкоголя

Мария Маковей
Автор
Алкоголь.
Фото istockphoto.com
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Нарушение сердечного ритма после употребления алкоголя происходит из-за предрасположенности человека к сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом порталу «МедикФорум» рассказал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Алексей Утин.

По словам эксперта, неприятные ощущения могут возникнуть на следующий день или следующую ночь после принятия алкоголя. Кардиолог уточнил, что особенно сильно они проявляются после большого количества выпитого.

«Нарушение ритма сердца, возникающее после чрезмерного употребления спиртного, называется синдром праздничного сердца (СПС). В этом случае нарушением чаще всего является приступ мерцательной аритмии», — подчеркивает специалист.

Во время приступа мерцательной аритмии может сложиться ощущение, что сердце выпрыгивает из груди. Кроме того, появляется одышка, тяжесть или боли в груди. При таких симптомах врач советует незамедлительно вызвать скорую помощь. По его словам, нарушение сердечного ритма может привести к тромбообразованию, из-за чего вырастают риски инфаркта и инсульта.

Ранее врач назвал опасный для здоровья показатель пульса.

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