Врач назвала 3 самых полезных свойства винограда

Кандидат медицинских наук, врач Ирина Юзуп рассказала «СЭ» об основных полезных свойствах винограда. «Прежде всего, виноград улучшает здоровье сердца: он содержит антиоксиданты, которые помогают защитить сердечно-сосудистую систему от повреждения свободными радикалами», — заявила специалист.

Также Ирина Юзуп обратила внимание на обилие в составе винограда пищевых волокон. Этим обуславливается его способность нормализовать уровень холестерина в крови, улучшать пищеварение и выводить из организма шлаки.

Какие фрукты самые полезные, читайте в полной версии материала в «СЭ».