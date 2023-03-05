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Сегодня, 15:20

Врач назвала 3 самых полезных свойства винограда

Ольга Стрельникова
Разные сорта винограда.
Фото Freepik/freepik
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Кандидат медицинских наук, врач Ирина Юзуп рассказала «СЭ» об основных полезных свойствах винограда. «Прежде всего, виноград улучшает здоровье сердца: он содержит антиоксиданты, которые помогают защитить сердечно-сосудистую систему от повреждения свободными радикалами», — заявила специалист.

Также Ирина Юзуп обратила внимание на обилие в составе винограда пищевых волокон. Этим обуславливается его способность нормализовать уровень холестерина в крови, улучшать пищеварение и выводить из организма шлаки.

Какие фрукты самые полезные, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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