Врач назвала диету, которая способна привести к тромбозу

Кардиолог Олег Варфоломеев 5 августа рассказал ОСН (Общественная служба новостей) о ранних симптомах тромбоза вен. По его словам, глубокие венозные тромбы (сгустки крови) могут проявлять себя как боли или дискомфорт в ногах, особенно после длительного сидения или стояния, в виде отеков и покраснения ног, заболевшая нога может выглядеть объемнее, чем здоровая. Если тромб переместился в легкие, появляются боли в груди и внезапная одышка, сигнализирующие о нарушении кровообращения и снабжения кислородом. При обнаружении любых из этих признаков следует незамедлительно обратиться к врачу.

Врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ирина Шубина рассказала СЭ, что повысить свертываемость крови и риск возникновения тромбов могут, например, белковые диеты. «Популярный вариант «диетического» питания, в котором меню состоит преимущественно или исключительно из белковых продуктов может оказаться довольно опасным для здоровья. Кроме повышенного риска возникновения тромбов, нарушается углеводный обмен, появляется вздутие и запоры. Негативные изменения также затрагивают суставы и почки», — резюмировала эксперт.

Ранее, 13 сентября 2022 года, мы рассказывали о других симптомах тромбоза.