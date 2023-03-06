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Питание и еда

Сегодня, 08:00

Врач назвала главные ошибки питания постящихся

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/timolina
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В издании «Известия» поделились рекомендациями врача-терапевта Марины Константиновой, которая главными ошибками постящихся назвала несбалансированное питание и однообразную еду. «Неправильно, когда в рационе присутствует большое количество сладкого и соленого. Ошибкой можно считать слишком большие порции, так как продукты животного происхождения быстрее способствуют насыщению, чем растительные», — предупредила специалист. К ошибкам специалист отнесла употребление продуктов со словом «постное» на упаковке, поскольку они содержат много консервантов, сою, крахмал и трансжиры, важно смотреть на состав.

Также Марина Константинова предупредила о том, что при чрезмерном употреблении углеводов может повыситься уровень глюкозы в крови, а из-за обилия соли — отеки. «При строгом соблюдении поста организм испытывает недостаток белка, микроэлементов и витаминов, что может сказаться на самочувствии. Существует риск развития авитаминоза, если организму и до этого не хватало микроэлементов», — заключила врач.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, какую пользу может принести организму пост.

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Советы и рекомендации
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