Врач назвала ингредиенты окрошки, от которых нужно отказаться аллергикам

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Врач иммунолог-аллерголог Наталья Перова рассказала «СЭ», из каких ингредиентов аллергики могут приготовить окрошку, а какие продукты им нужно исключить из рецепта.
«Окрошка — любимое многими летнее блюдо. Но если у вас есть аллергия на плесень, куриные яйца, коровье молоко, лучше воздержаться от использования кефира в качестве заправки», — предупредила специалист.
Однако Наталья Перова подчеркнула, что если есть аллергия на луговые травы или пыльцу деревьев, то делать окрошку нужно, наоборот, на кефире, а не на квасе.
Ранее мы рассказывали о рецептах окрошки на кефире и на квасе.
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