КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 20:35

Врач назвала полезные продукты, которые нужно есть умеренно

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Креветки и рыба.
Фото Freepik/jcomp
Telegram Дзен

Врач-диетолог Оксана Дмитриева рассказала, что даже самыми полезными, органически чистыми и необработанными продуктами нельзя злоупотреблять. Они могут создавать нагрузку на ЖКТ и навредить здоровью в целом. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

Как отметила Оксана Дмитриева, к полезным продуктам, которые надо есть изредка относятся: тунец (в нем присутствует ртуть, которая может накапливаться), сухофрукты (содержат много сахара), креветки (изобилуют животным белком, который перегружает желудок), фруктовые соки (много калорий, сахара и ароматизаторов), крестоцветные овощи, такие как шпинат и капуста (содержат вещество, которое может препятствовать всасыванию йода, повышая риск гипотиреоза и других патологий щитовидной железы). В умеренном количестве они принесут организму исключительно пользу.

Ранее мы рассказывали, чем заменить любимые вредные продукты.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Президент Грузии назвала неприемлемой отмену Россией визового режима для грузин
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2023 году
Избитая в Ингушетии четырехлетняя девочка пришла в сознание
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Ничушкина оставят в «Колорадо» несмотря на скандал
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Белорусы КХЛ становятся долларовыми миллионерами
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Травма Самсонова, возвращение Кочеткова, запрещенные агенты
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Металлург» вернул своего вратаря из Финляндии
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Разин не смог забрать в «Магнитку» лидера «Северстали»
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Воронков решил уехать в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Два новых главных тренера в КХЛ
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Еще двое уезжают в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог назвала причины повышенной тяги к сладкому