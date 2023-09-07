Врач назвала продукт, который защищает от рака толстого кишечника

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о пользе некрупной рыбы. По ее словам, она помогает снизить риск развития рака толстого кишечника.

«В рацион питания следует добавлять еду с достаточным количеством омеги-3 полиненасыщенных жирных кислот. Их организм может получить только извне. Для этого нужно следить за тем, чтобы в рационе была рыба. Лучше всего подойдет продукт небольшого размера», — приводит слова эксперта Pravda.Ru.

Врач рекомендует употреблять сельдь, скумбрию и минтай, которые многим доступны по цене. Также стоит добавить в меню кету, горбушу и треску, а еще водоросли, кальмары, креветки и мидии. Они недолго живут, потому не успевают накапливать в себе различные вредные вещества.

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