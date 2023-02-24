Врач назвала продукты, которые могут замедлить процессы старения

Врач-терапевт Екатерина Ладыгина в беседе с изданием «Кубанские новости» рассказала о продуктах, обладающих антивозрастными свойствами. По словам специалиста, процессы старения запускает стресс. Он негативно сказывается на работе нервной системы, а также структуре мембран, клеток, тканей и органов, что и приводит к преждевременному старению. «Если вводить в свой рацион полипренолы и биофлавоноиды, можно компенсировать их дефицит — это поддержит иммунный статус клетки, обеспечит восстановление и стабильность мембран, а также синтез белковых молекул», — пояснила врач.

Полипренолы и биофлавоноиды содержат голубика, вишня, киви, клюква, черная и красная смородина. Они активизируют восстановительные процессы в органах и тканях, предотвращая преждевременное старение организма. Как отметила Екатерина Ладыгина, горсть ягод в день (клюквы, смородины и прочих) может даже улучшить память и когнитивные способности.

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