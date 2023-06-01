Врач назвала продукты, которые нужно есть, чтобы похудеть

Врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club Елена Мановска рассказала «СЭ», какие продукты помогут похудеть быстрее. «О стройной фигуре мечтают многие, но часто ее достичь не так просто . Физические упражнения и здоровое питание для похудения обязательны. Однако включение в рацион определенных продуктов поможет ускорить этот процесс», — заявила специалист. В пятерку лучших продуктов, ускоряющих похудение, Елена Мановска отнесла зеленый чай, яблочный уксус, семена чиа, ягоды и авокадо.

Зеленый чай не только богат антиоксидантами, но и содержит галлат эпигаллокатехина (EGCG), который улучшает метаболизм и способствует снижению веса. Яблочный уксус также борется с аппетитом и помогает сократить потребление калорий, придает чувство сытости и нормализует уровень сахара в крови, что избавляет от всплесков инсулина, приводящих к накоплению жира. «Яблочный уксус можно использовать в качестве заправки для салата или добавлять в воду — одну столовую ложку на стакан воды», — пояснила врач.

Семена чиа, по словам Елены Мановска, помогут обрести чувство сытости и за счет Омега-3 жирных кислот уменьшат воспаление, а также улучшат общее состояние здоровья. Ягоды (черника, малина и клубника) содержат мало калорий, но богаты клетчаткой и антиоксидантами, помогают регулировать уровень сахара в крови. Авокадо уникален высоким содержанием полезных для сердца мононенасыщенных жиров, клетчатки, калия и антиоксидантов, помогает снизить аппетит и усилить чувство сытости, что способствует снижению потребления калорий.

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