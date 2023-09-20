Врач назвала самые полезные осенние напитки

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что осенью лучше всего пить полезные напитки. К таким она отнесла морковный и свекольный соки, безалкогольные фруктово-ягодные пунши, чайные цитрусовые напитки и различные морсы.

«Безалкогольные пунши нужно готовить на основе ягод. Туда можно положить яблоки, апельсины, добавлять по вкусу имбирь, корицу и разбавить все медом. В качестве подсластителя использовать стевию или трегалозу. Последняя не напрягает поджелудочную. Такие напитки хорошо бодрят», — приводит слова Мухиной «Москва 24».

Кроме того, специалист рекомендует употреблять чайно-цитрусовые напитки с лимоном, апельсином и корицей. Они не только защищают от сезонных заболеваний, но еще и улучшают кровообращение, выводят плохой холестерин и активизируют пищеварение. Соки из моркови и свеклы, а также морсы богаты антиоксидантами и витамином С.

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