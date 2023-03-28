Врач назвала самые вредные для желудка продукты

Терапевт Ольга Чиркова рассказала о самых вредных продуктах для системы пищеварения. К ним относятся алкоголь, сладкие продукты, жареное и копченое мясо. Об этом сообщает портал News.ru.

По словам Ольги Чирковой, жирное, обработанное мясо опасно тем, что содержит канцерогены и другие вредные вещества. Они мешают усвоению еды и, тем самым, негативно влияют на весь организм. «Вредны для желудка те продукты, которые мешают процессу пищеварения и раздражают слизистую», — пояснила эксперт.

Также специалист отметила, что крепкий алкоголь может спровоцировать ожоги слизистой оболочки желудка, а сладости, включая газировку, способствуют брожению, вздутию живота и замедляют пищеварение.

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