Врач назвала самые вредные для желудка продукты

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Терапевт Ольга Чиркова рассказала о самых вредных продуктах для системы пищеварения. К ним относятся алкоголь, сладкие продукты, жареное и копченое мясо. Об этом сообщает портал News.ru.
По словам Ольги Чирковой, жирное, обработанное мясо опасно тем, что содержит канцерогены и другие вредные вещества. Они мешают усвоению еды и, тем самым, негативно влияют на весь организм. «Вредны для желудка те продукты, которые мешают процессу пищеварения и раздражают слизистую», — пояснила эксперт.
Также специалист отметила, что крепкий алкоголь может спровоцировать ожоги слизистой оболочки желудка, а сладости, включая газировку, способствуют брожению, вздутию живота и замедляют пищеварение.
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