Врач назвала суточную норму тыквенных семечек

Тыквенные семечки — это отличный источник витаминов, минералов и полезных жирных кислот. Они укрепляют здоровье сердца, улучшают функции мозга и работу иммунной системы. Однако врачи предупреждают, что в продукте содержится много жиров и его нужно есть в умеренных количествах. О суточной норме тыквенных семечек «СЭ» рассказала нутрициолог Ирина Козлачкова.

«Суточная норма для взрослого человека — около 100 г (приблизительно 40 штук), но за один раз не рекомендуется съедать более 20 штук», — объясняет эксперт.

Кроме того, специалист по питанию советует есть подсушенные несоленые семечки, чтобы не повредить зубную эмаль.

Ранее интегративный нутрициолог поделилась пятью рецептами вкусных блюд из тыквы.